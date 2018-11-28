HABER

GÜNCELLEME - Uyuşturucuyu şifa niyetine ekmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde operasyon düzenlenen evlerde, özel düzenekle hazırlanmış bez dolapta kenevir yetiştirildiği belirlendi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucuyu şifa niyetine ektiğini söyledi ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Bodrum ilçesinde, lüks bir villa ile eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi ile İçmeler mevkisindeki adreslerde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, evlerin odalarında özel düzenekle kurulmuş alüminyum folyo ile kaplı bez dolaplarda bol miktarda skunk ve kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Yetiştirilen uyuşturucular imha edildi.

Aramada, iki hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan zirai ilaçlar, gübreli toprak, ısı ve nem ölçer gibi malzemeler ele geçirilirken, M.Y. ve H.H.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adliye girişinde gazetecilere, "Ben şifa için esrar ektim, kenevir ektim. Allah'ın ürettiği otu ektim. Eğer bunun bedeli cezaevinde acı çekmekse, çekeceğim. Allah'ın takdirine bırakıyorum. Ben şifa için esrar ektim." dedi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Karadeniz'deki kötü hava koşulları boğaz trafiğini aksattıKaradeniz'deki kötü hava koşulları boğaz trafiğini aksattı
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptalGökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye bodrum esrar Muğla polis uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.