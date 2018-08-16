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GÜNCELLEME - "Valiyim" diyerek iş adamlarını dolandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

Kocaeli'de telefonda kendisini vali olarak tanıttığı iş adamlarından yardım bahanesiyle 100 bin lira topladığı iddia edilen şüpheliyle, paranın aktarıldığı hesap numarasının sahibi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kendisini vali olarak tanıttığı iş adamlarını dolandırdığı iddia edilen şüpheliyle, paraların yatırıldığı hesap numarasının sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini telefonla arayarak vali olduğunu söyleyen kişi tarafından dolandırıldığını öne süren H.A'nın ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından H.A. (35) ve E.G. (45) İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.G'nin Kocaeli'de 2, Batman, Hatay ve Giresun'da ise 3 iş adamını arayarak kendisini vali olarak tanıttığı, yurt dışında ilik nakli ameliyatı olacak bir çocuk için yardım topladıklarını belirterek, para istediği öne sürüldü.

Aynı bahaneyle 1-9 Ağustos'ta aradığı 5 kişiden yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen E.G'nin parayı yatırmaları için H.A'nın hesap numarasını verdiği ve bu kişiye de hesabını kullandırması karşılığında komisyon ödediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli Vali

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