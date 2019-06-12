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GÜNCELLEME - Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:14 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi - Jandarma birliklerine ve vatandaşlara saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/ Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşların verdiği bilgilere istinaden, Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde Van İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede operasyon yapan jandarma birliklerine ve Çaldıran-Doğubayazıt yolunu kullanan vatandaşlara saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 3 AK-101 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, glock tabanca ve bu silaha ait susturucu, 2 şarjör ve 33 fişek, 17 AK-101 piyade tüfeği şarjörü, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 458 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği fişeği, 2 RPG-7 roketatar başlığı, 8 el bombası, 2 gece görüş dürbünü, sabit telsiz, telsiz mikrofonu, 2 el telsizi, el dürbünü, 3 radyo, 2 batarya, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, 2 top kablo, 2 kol saati, 22 kalem pil, 3 dürbün çantası, 3 şarjör kılıfı, 3 panço, güç kaynağı, 4 çift ayakkabı, demir kesme makası, çakmak, 3 el feneri, 4 çakı, 4 sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 met, 2 şemsiye, matara, 3 yelek ve mont ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tendürek terör operasyonu Van

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