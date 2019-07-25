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GÜNCELLEME - Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu'nda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada da duyarlı vatandaşların verdiği bilgilere istinaden, Erciş ilçesi Doluca Mahallesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Temmuz 2019'da başlatılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bir terörist, silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirdi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecek."

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