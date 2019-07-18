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GÜNCELLEME - Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:01 | Son Güncelleme

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ - ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yönlendirildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Erçek bölgesinde yaşanan olayda düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün dağ yolundan kente gelmeye çalıştığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Muradiye'den düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs dağ yolunu kullanırken şarampole yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye yeteri kadar kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerimizin kurtarma ve yaralıların hastanelere sevk edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Şu anda 15 kişi hayatını kaybetti, 20'nin üzerinde yaralımız var. Hastanelerde gerekli önlemler alındı. Uyruklarıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgimiz yok. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduklarını değerlendiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınlar da var."

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen trafik kazası Van

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