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GÜNCELLEME - Van'da hastanenin giriş bölümünün kar nedeniyle çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

İL SAĞLIK MÜDÜR VEKİLİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Van'da, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nin bulunduğu binanın girişinde çatıdan düşen kar yığınları nedeniyle meydana gelen çökme sonucu 9 kişi yaralandı.

Hastanenin çatısında biriken kar yığınları, öğle saatlerinde kardiyoloji polikliniğinin bulunduğu binanın girişindeki cam bölümün üzerine düştü.

Kar yığınları yüzünden çöken bölümün altında kalarak yaralanan biri hastane personeli 9 kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle çatıda biriken kar yığınlarının hastanenin girişindeki cam bölümün üzerine düştüğünü söyledi.

Çatının çökmesi sonucu 9 kişinin yaralandığını ifade eden Çelik, "Bir vatandaşımızın kafasında kısmen bir yaralanma var. Bir vatandaşımıza cam parçası isabet ettiği için karın bölgesinde yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Diğer 7 vatandaşımızın durumu iyi. Ciddi bir yaralımız yok. İkinci bir olayın yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

- "7 vatandaşımız küçük müdahalelerle taburcu edildi"

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Fatih Taman da yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin kardiyoloji bölümü girişinin kar yağışı nedeniyle çöktüğünü belirtti.

Talihsiz olayın nedeninin kar yağışı olduğunu ifade eden Taman şunları kaydetti:

"Olay esnasında saçak altında bulunan 2 vatandaşımız ve olaya müdahale etmeye gelen 7 vatandaşımız yaralandı. Bunlardan 2'si orta hafif düzeyde, 7'si de çok hafif sıyrık şeklinde yaralandı. Yaralı 7 vatandaşımız küçük müdahalelerle taburcu edildi. 2 vatandaşımız servise yatırıldı ve müşahedeleri devam etmekte. Olayla ilgili ivedi olarak idari soruşturma başlatıldı. Olayın nedenleri ile ilgili incelemeler titizlikle yürütülmekte."

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