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GÜNCELLEME - Van'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 21:26 | Son Güncelleme

Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı ÖLÜ YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Van'dan, Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak üzere yola çıkan kadınları taşıyan, sürücüsü belirlenemeyen 63 AS 359 plakalı otobüs, Gevaş ilçesi Balaban mevkisinde karşı yönden gelen Zeki Dayan yönetimindeki 06 DJ 8700 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Dayan ile aynı araçtaki İnci Eslem, Aslihan Dayan ile Osman ve Yadigar Hadanoğlu hayatını kaybetti, Otobüste bulunan 18 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları ekibini taşıyan otobüsün karşı yönden gelen otomobille çarpıştığını belirterek, "Kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 18 de yaralımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bize bir daha böyle acı kazalar, olaylar göstermesin." dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Mehmet Suat Ekici ve Gevaş İshak Çınar da olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

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Kaza Van

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