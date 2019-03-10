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GÜNCELLEME - Vapurdakileri baltayla tehdit eden kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 22:16 | Son Güncelleme

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İZMİR (AA) - İzmir'de Karşıyaka-Konak seferini yapan vapuru "İstanbul'a götüreceğini" söyleyip yolcuları baltayla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Konak istikametine 12.05'te hareket eden vapura binen E.Y. (36), vapur Konak'a yanaştığı sırada elindeki baltayla tehdit ettiği yolcuların yerlerinden kalkmamasını istedi.

Bu sırada telefonla konuştuğu kişiye vapurun "İstanbul'a gideceğini" söylediği bildirilen E.Y, vapurdaki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Konak iskelesinde vapura gelen ekiplerce gözaltına alınan E.Y, daha sonra Anafartalar Polis Merkezine götürüldü.

E.Y, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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polis Serbest vapur

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