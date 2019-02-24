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GÜNCELLEME - Venezuela'dan Kolombiya ile ilişkileri kesme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:26 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım" - "Vatanın bağımsızlığını gerekirse canım pahasına savunurum" - Caracas'ta muhaliflerin düzenlediği gösteride, ülkeye "insani yardım" girişine izin vermesi için orduya çağrı yapıldı MADURO'NUN KONUŞMASININ TAM METNİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıklayarak ülkesinin bağımsızlığını gerekirse canı pahasına savunacağını söyledi.

Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen gösteride destekçilerine seslendi. Sosyalist partisinin rengi olan kırmızı gömlekler giymiş binlerce kişinin karşısına dans ederek ve Venezuela bayrağı sallayarak çıkan Maduro, uzun süre alkışlandı.

Kendisine yönelik girişimlere dikkati çeken Maduro, "asla teslim olmayacağını" ve "ülkesinin bağımsızlığını gerekirse canı pahasına savunacağını" söyledi. Hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Maduro, kendini geçici başkan ilan Juan Guaido'yu ise "Venezuela'yı sömürgeleştirmek isteyen ABD'nin kuklası" olarak tanımladı.

- "Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım"

Muhalefete verdiği destekle bilinen komşu Kolombiya'yı da eleştiren Maduro, bu ülkeyle diplomatik ve siyasi ilişkileri kestiklerini açıkladı.

"Faşist Kolombiya hükümetinin saldırganlıklarına daha fazla tahammül edemem, bu yüzden Kolombiya ile her türlü ilişkinin kesilmesi kararını aldım." diyen Maduro, bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 24 saat verdi.

- Muhalifler de gösteri düzenledi

Başkent Caracas'ta bir gösteri de muhalifler tarafından düzenlendi. Bir hava üssü yakınlarında gerçekleştirilen gösteride, ülkeye "insani yardım" girişine izin vermesi için orduya çağrı yapıldı.

Her iki gösteriye binlerce kişi katılırken herhangi bir arbede yaşanmadı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
caracas Devlet Başkanı Nicolas Maduro Juan Guaido Venezuela

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