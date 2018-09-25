GÜNCELLEME - Vinçle salıncak hırsızlığı

Karabük'te bir yurdun önündeki çardak ve salıncakları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir yurdun önünden ahşap çardak (kamelya) ve iki ahşap salıncağın çalındığı ihbarını nalan Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından, vinç kullanarak çardak ve salıncakları çalan şüphelileri belirleyen ekipler, Balıklar Kayası mevkisinde bir iş yerine düzenlenen operasyonla K.Ç. (22), R.Ü. (19), M.Ü. (20) ve E.K'yı (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Çardak ve salıncaklar sahibine teslim edildi.
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