HABER

GÜNCELLEME - Yabancı işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 20:35 | Son Güncelleme

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'de çalışmak üzere kente gelen yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu Ukrayna uyruklu 2 işçi öldü, 11 kişi yaralandı - Akkuyu Nükleer AŞ: - "İnşaat çalışmalarında hizmet vermesi öngörülen bir kuruluşun 2 uzmanı kazada hayatını kaybetti. Yaralılardan 5'i taburcu edildi, 3 kişinin tedavisi sürüyor, 3 kişi ise doktor gözetiminde" - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva: - "Şirketimizin bütün çalışanları ve şahsım adıma, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten şekilde başsağlığı diliyorum. Bu hepimiz için büyük bir acıdır" AKKUYU NÜKLEER AŞ VE ZOTEEVA'NIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere kente gelen yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu Ukrayna uyruklu 2 işçi öldü, 11 kişi yaralandı.

Rus ve Ukraynalı işçileri taşıyan Ömer Özen idaresindeki 33 KJN 44 plakalı servis minibüsü, Akdere Mahallesi'nde Abdurrahman Tepe'nin kullandığı 33 NYY 97 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, servisteki Ukrayna uyruklu Denis Osmukha ve Andrii Voronov hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke'deki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerin, santralde çalışmak üzere kente geldikleri öğrenildi.

- Akkuyu Nükleer AŞ'den açıklama

Kazanın ardından Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, inşaat çalışmalarında hizmet vermesi öngörülen bir kuruluşun 2 uzmanının kazada hayatını kaybettiği, yaralılardan 5'inin taburcu edildiği, 3 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 kişinin ise doktor gözetiminde tutulduğu bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şirketimizin bütün çalışanları ve şahsım adıma, kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten şekilde başsağlığı diliyorum. Bu, hepimiz için büyük bir acıdır. Sizinle birlikte yas tutuyoruz. Herkesi yollarda azami derecede dikkatli ve temkinli olmaya çağırıyorum. Hastanelere kaldırılan bütün arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir şey insan hayatı ve sağlığından daha değerli olamaz."

PARTNERGünlerce yatağa bağlayıp...Günlerce yatağa bağlayıp...
Londra'da Brexit karşıtı yürüyüşLondra'da Brexit karşıtı yürüyüş
İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildiİki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

İki genç kadının ölümüne neden olmuştu! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı!

Dikkat: Meteoroloji uyardı!

9 yaşındaki çocuğu darp etti! Nedeni şaşkına çevirdi

9 yaşındaki çocuğu darp etti! Nedeni şaşkına çevirdi

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.