GÜNCELLEME - Yabancı uyruklu maskeli gasp şüphelileri yakalandı

Isparta'da, taktıkları maskeyle farklı tarihlerde 4 gasp olayına karıştığı iddia edilen Afganistan uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir market çalışanının maskeli 4 kişi tarafından bıçakla yaralandıktan sonra 8 bin lira ve 2 cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda eşkalleri belirlenen Afganistan uyruklu S.R. (30), M.T. (21), F.E. (22) ve M.Z.U. (21) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, farklı tarihlerde 3 kişinin daha 720 lirasını gasbettikleri belirlendi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, market çalışanının gasbedildiği olay anı marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde, maskeli 4 kişinin markete girerek iş yeri çalışanını bıçaklaması ve paraların gasbedilmesi yer alıyor.
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