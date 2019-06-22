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GÜNCELLEME - Yalova'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 00:11 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda suç örgütünün "Doktor" lakaplı elebaşı Osman B'nin (50) de aralarında olduğu 3'ü yabancı uyruklu kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, "Doktor" lakaplı elebaşı Osman B'nin de aralarında olduğu 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

- Olay

Yalova merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu düzenlenmiş 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda adresler ve araçlarda yapılan aramada çok sayıda mermi, para, uyuşturucu, kadınlarla ilgili kayıtların olduğu ajandalar ele geçirilmişti.

Evlerde zorla tutuldukları öne sürülen Rusya ve Ukrayna uyruklu 14 kadın, emniyetteki ifadelerinde, iş bulma vaadiyle kandırıldıklarını ve zorla tutulduklarını söylemişti.

Örgüt üyeleri ve kadınların, yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri, telefon görüşmelerini şifreli gerçekleştirdikleri ve "Arabalar geldi" parolasını kullandıkları bildirilmişti.

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Yalova

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