HABER

GÜNCELLEME - Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

Yangında, ambulanstaki bir görevli hafif yaralandı, 2 sağlık çalışanıyla bebeğin annesi yara almadan kurtuldu - Ambulanstaki 3 görevli, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Çerkezköy istikametine giden ambulans, Kınalı mevkisinde yanmaya başladı.

Oksijen tüpünün patlaması sonucu başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Ambulansta bulunan Rojin Singer adlı 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti. Ambulanstaki bir görevli hafif yaralanırken, 2 sağlık çalışanıyla bebeğin annesi Necmiye Singer, olaydan yara almadan kurtuldu

Anne ile olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Necmiye Singer, gazetecilere yaptığı açıklamada, oksijen tüpünün patladığını ve alevlerin ambulansı sardığını söyledi.

Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Bebeğin, İstanbul'daki bir hastanede yapılan muayenenin ardından tedavisinin sürdüğü Edirne'ye götürüldüğü öğrenildi.

Bu arada, ambulanstaki görevliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.

Yanan ambulans, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Eğitim Sen'den İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemEğitim Sen'den İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem
Üsküdar'da kirası ödenmeyen okula haciz geldiÜsküdar'da kirası ödenmeyen okula haciz geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambulans bebek Silivri yangın

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji 3 ili uyardı! Şiddetli geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Süleyman Soylu müjdeyi verdi! 8 bin kişi daha alınacak

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Aile boyu vahşet! 25 yıl sonra ortaya çıktı: Babası, halası ve eniştesi...

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Ambulansta korkunç ölüm! Henüz 3 aylıktı

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.