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GÜNCELLEME - Yanlış cenazeyi defnettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Saliha Öztürk'ün cenazesinin, kendisiyle aynı gün vefat eden 55 yaşındaki kadının yakınları tarafından yanlışlıkla alınarak defnedildiğinin belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı - Adana Valiliği: - "Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyetin en kısa sürede giderilerek Aksaray'da defnedilen Saliha Öztürk'ün cenazesinin Adana'ya getirilmesi, aynı gün vefat eden Şaziye Öztürk'ün cenazesinin ise Aksaray'a gönderilmesi için gerekli çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Yanlış cenazeyi defnettiler

Adana'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Saliha Öztürk'ün cenazesinin, yanlışlıkla kendisiyle aynı gün vefat eden 55 yaşındaki Şaziye Öztürk'ün yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildiği belirlendi.

Adana Şehir Hastanesi dahiliye servisinde tedavi gören 67 yaşındaki Saliha Öztürk, dün hayatını kaybetti.

Öztürk'ün oğlu Ulus İritaş (41), hastane morguna gittiğinde kendisine teslim edilmek istenen cenazenin annesine ait olmadığını fark etti.

Yapılan araştırmada İritaş'ın annesinin cenazesinin, aynı gün vefat eden Şaziye Öztürk'ün yakınları tarafından yanlışlıkla teslim alındığı ve Aksaray'da toprağa verildiği ortaya çıktı.

Morgdaki cenazenin ise Şaziye Öztürk'e ait olduğu tespit edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı bildirildi.

- "Cenazenin yüzüne baktığımda annem olmadığını anladım"

Ulus İritaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer cenaze yakınlarının hatası sonucu durumun yaşandığının kendisine iletildiğini söyledi.

Cenazenin yüzüne baktığında annesi olmadığını anladığını aktaran İritaş, "Buradaki cenazenin fotoğrafı çekilip Şaziye Öztürk'ün yakınlarına gönderildi. Onlar da karışıklığı kabul ettiler ama kendi cenazelerini Aksaray'a getirmeden annemin cenazesini teslim etmeyeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

İritaş, hastane yönetimiyle görüştüklerini ve annesinin cenazesinin teslim edilmesi için girişimde bulunulacağının kendisine aktarıldığını kaydetti.

- Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farklı kliniklerde tedavi gören ve her ikisi de dün vefat eden Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk isimli vatandaşlardan Şaziye Öztürk’ün yakınlarının cenazeyi almak üzere hastane morguna geldiği, vefat eden şahsın eşi İsmet Öztürk’ün cenazenin eşine ait olduğunu beyan etmesi üzerine naaşın kendisine imza karşılığında morg görevlisi tarafından aynı gün teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün ise vefat eden Saliha Öztürk’ün yakınları morgda kendilerine gösterilen cenazenin Saliha Öztürk'e ait olmadığını beyan ederek cenazeyi teslim almadıklarından konu hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup ayrıca Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyetin en kısa sürede giderilerek Aksaray'da defnedilen Saliha Öztürk'ün cenazesinin Adana'ya getirilmesi, aynı gün vefat eden Şaziye Öztürk'ün cenazesinin ise Aksaray'a gönderilmesi için gerekli çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır."

Yanlış cenazeyi defnettiler

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