GÜNCELLEME - Yanlış cenazeyi defnettiler

Cenazenin yüzüne baktığında annesi olmadığını anladığını aktaran İritaş, "Buradaki cenazenin fotoğrafı çekilip Şaziye Öztürk'ün yakınlarına gönderildi. Onlar da karışıklığı kabul ettiler ama kendi cenazelerini Aksaray'a getirmeden annemin cenazesini teslim etmeyeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmada İritaş'ın annesinin cenazesinin, aynı gün vefat eden Şaziye Öztürk'ün yakınları tarafından yanlışlıkla teslim alındığı ve Aksaray'da toprağa verildiği ortaya çıktı.

İritaş, hastane yönetimiyle görüştüklerini ve annesinin cenazesinin teslim edilmesi için girişimde bulunulacağının kendisine aktarıldığını kaydetti.

- Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farklı kliniklerde tedavi gören ve her ikisi de dün vefat eden Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk isimli vatandaşlardan Şaziye Öztürk’ün yakınlarının cenazeyi almak üzere hastane morguna geldiği, vefat eden şahsın eşi İsmet Öztürk’ün cenazenin eşine ait olduğunu beyan etmesi üzerine naaşın kendisine imza karşılığında morg görevlisi tarafından aynı gün teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün ise vefat eden Saliha Öztürk’ün yakınları morgda kendilerine gösterilen cenazenin Saliha Öztürk'e ait olmadığını beyan ederek cenazeyi teslim almadıklarından konu hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup ayrıca Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyetin en kısa sürede giderilerek Aksaray'da defnedilen Saliha Öztürk'ün cenazesinin Adana'ya getirilmesi, aynı gün vefat eden Şaziye Öztürk'ün cenazesinin ise Aksaray'a gönderilmesi için gerekli çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır."



