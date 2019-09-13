GÜNCELLEME - Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Jandarma ekipleri, evde yaptıkları çalışma sırasında buldukları bir sigara izmaritini incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla olayın şüphelisi olan aynı mahalledeki evli ve iki çocuk babası İ.M'yi (54) gözaltına aldı.

Bunun üzerine, vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen komşuları tarafından yaralı halde bulunan Altunöz, bir kişinin saldırısına uğradığını belirtti.

- "Korktuğum için evime giremiyorum"

Fatma Altunöz, AA muhabirine, olayla ilgili yaptığı açıklamada, gece uyandığında odasında bir kişiyle karşılaştığını belirterek, bu kişinin daha sonra kendisine saldırdığını söyledi.

Olay sırasında bağırmaması için elini ağzıyla kapatan şüphelinin parmağını da ısırdığını anlatan Altunöz, daha sonra bağırıp yardım istemesiyle zanlının kaçtığını aktardı.

Altunöz, korktuğu için evine gidemediğini ve bir süre kızının yanında kalacağını ifade etti.

- Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli İ.M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müştekinin beyanları doğrultusunda İ.M. isimli şüpheli cumhuriyet savcımızın talimatı ile gözaltına alınmış, şüpheli 11.09.2019 tarihinde mevcutlu olarak sevk edildiği Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli kontrol kararına itiraz edilmiştir. Başsavcılığımızın itirazı, Adana 1. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilerek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştır."