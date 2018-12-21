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GÜNCELLEME-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:56 | Son Güncelleme

Ticari araç, servis minibüsü ve tırın karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı - Kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte bir şerit trafiğe kapandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında, ticari araç, polisleri taşıyan servis minibüsü ile tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, servis minibüsünün sürücüsü R.B hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kazaya karışan tırın kasasında bulunan kalaslar yola savrulduğu için köprünün Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında bir şerit trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin, kazaya karışan araçları ve yola savrulan kalasları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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