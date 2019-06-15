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GÜNCELLEME - Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

Çanakkale-İzmir kara yolunun Burhaniye mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpan otomobil şarampole devrildi - Yayalardan birinin yaşamını yitirdiği kazada, diğer yaya ile araçtaki 4 kişi yaralandı ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunda, Edremit istikametine giden Mustafa Solak yönetimindeki 35 T 4091 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Gaffar Özcan ve Aynur Bayraktar'a (63) çarptı.

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi.

Kazada Özcan ve Bayraktar, sürücü ile aynı araçtaki Dilek Solak, Cennet Çoban ve Semiha Şahin yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Semiha Şahin ayakta tedavi edildi.

Gaffar Özcan, Aynur Bayraktar, Mustafa ve Dilek Solak ise ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine nakledildi. Bayraktar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

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Balıkesir Burhaniye Kaza yaralı

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