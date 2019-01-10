GÜNCELLEME - Yemen'de askeri geçit törenine hava saldırısı

LAHİC (AA) - Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i subay 4 asker öldü, Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu bazı üst düzey askeri yetkililer hafif yaralandı.

Hükumet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i subay 4 asker öldü, bazı üst düzey askeri yetkililer hafif yaralandı.

Aned Askeri Üssü'nün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgedeki karargahı sayıldığını ifade eden söz konusu kaynak, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani ve Lahec Valisi Ahmed et-Turki'nin saldırıda hafif yara aldığı bilgisini verdi.

Bazı askeri kaynaklar ise Aned Askeri Üssü'ndeki tören sırasında düzenlenen saldırıda Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Tamah ve Dördüncü Bölge Komutanı Fadl Hasan'ın da aralarında olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.