HABER

GÜNCELLEME - Yemen'de askeri geçit törenine hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

Lahic kentinde düzenlenen saldırıda El-Aned Askeri Üssü'ndeki geçit töreni hedef alındı, saldırıda 1'i subay 4 asker öldü, Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu bazı üst düzey askeri yetkililer hafif yaralandı - DETAYLAR EKLENDİ

LAHİC (AA) - Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i subay 4 asker öldü, Genelkurmay Başkanı'nın da aralarında olduğu bazı üst düzey askeri yetkililer hafif yaralandı.

Hükumet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1'i subay 4 asker öldü, bazı üst düzey askeri yetkililer hafif yaralandı.

Aned Askeri Üssü'nün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgedeki karargahı sayıldığını ifade eden söz konusu kaynak, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani ve Lahec Valisi Ahmed et-Turki'nin saldırıda hafif yara aldığı bilgisini verdi.

Bazı askeri kaynaklar ise Aned Askeri Üssü'ndeki tören sırasında düzenlenen saldırıda Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Tamah ve Dördüncü Bölge Komutanı Fadl Hasan'ın da aralarında olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

- Husiler saldırıyı üstlendi

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Husilerden askeri bir yetkiliye dayandırılan açıklamada, Husilerin, Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

İsveç'te imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında şu ana kadar somut anlamda herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERŞarkıcı Özgün'ün inanılmaz değişimi! Öyle bir hale geldi ki...Şarkıcı Özgün'ün inanılmaz değişimi! Öyle bir hale geldi ki...
Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulunduOrmanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu
Soğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldıSoğukta girdiği kamyonetin motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava saldırısı Yemen

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Ormanlık alanda bir kadına ait kesik kol bulundu

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Mariam Kavakçı ile ilgili olay sözler! 'Bu fotoğraflar...'

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite bağış lazım

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite...

Polisi isyan ettiren görüntü: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

Polis isyan etti: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.