GÜNCELLEME - Yemen'de hapishaneye saldırı: 60 ölü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Görgü tanıkları, saldırılarda yaralananların birçoğunun Husilere ait araç ve ambulanslarla hastanelere taşındığını ancak hapishanede alıkonulanlardan bir kısmının ise hala bina enkazının altında mahsur olduğu bilgisini verdi.

Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir el-Murtada ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Zamar kentinde Husilerin kontrolündeki hapishaneyi hedef aldığını belirterek, kurtarma ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadıri, El-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, Zamar kentine koalisyon güçlerinin saldırısında şu ana kadar 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

- "Zamar hapishanesindeki mahkumlar kasıtlı olarak hedef alındı"

Öte yandan, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, olaya ilişkin "Zamar hapishanesindeki mahkumların kasıtlı olarak hedef alındığını" söyledi.

Mahkumların çoğunluğunun bir değişim anlaşması için hazırlandığını kaydeden Husi, olayı "insani ve ahlaki değerlerin iflası olarak nitelendirdi.

Husi, "Mahkumlara yönelik işlenen bu cinayet, Arap Koalisyonunun tüm Yemen halkına, hatta kendisine sadık olanlara dahi saldırmakta bir sakınca görmediğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zamar hapishanesinde koalisyon uçaklarının bombalaması sonucu 50 kişinin öldüğünü, 100 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husiler, olayla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) suçlayarak, uluslararası ve yerel kuruluşları olayı yakından takip etmeye çağırdı.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.