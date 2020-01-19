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  4. GÜNCELLEME - Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 87'ye yükseldi

GÜNCELLEME - Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 87'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 18:54 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

MARİB (AA) - Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 87'ye çıktı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in doğusundaki Marib ilinde bulunan askeri kampa yönelik saldırıda 87 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Saldırıda yaralananların bölgedeki hastaneye kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Marib'deki El-Heye Hastanesi yetkilileri, ölenlerden çoğunun kimlik tespitinin yapılamadığını, kentteki hastanelerin, ölü ve yaralı sayısının yüksek olması nedeniyle dolup taştığını belirtti.

Hükümete bağlı askeri kaynaklar, Husiler tarafından düzenlenen saldırının silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

- 23 Husi militan öldürülmüştü

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen ordusu, dün Nehem ilçesindeki askeri noktalara saldırı hazırlığındaki Husilere önleyici operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmada 23 Husi militanı öldürülmüş, 3 asker yaşamını yitirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri kamp Marib Yemen

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