GÜNCELLEME - Yemen'in güneyindeki krizi sonlandıracak anlaşma imzalandı

Tarafların taahhütte bulundukları ana maddelerde, Yemen'deki tüm devlet kurumlarının aktifleştirilmesi, Savunma Bakanlığına bağlı askeri kuvvetler ile İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yeniden düzenlenmesi, tüm Yemenlilerin vatandaşlık haklarına saygı duyulması, bölgesel ve mezhepsel ayrımcılığın bitirilmesi, taraflar arasında medyada yer alan bütün karalama kampanyalarının durdurulması öngörülüyor.

İmza töreninde Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Yemenli, Arap ve yabancı siyasiler de hazır bulundu.

Bunların yanı sıra ana maddelerde ülkedeki güvenliği ve istikrarı sağlamak için koalisyon güçleri çatısı altında çabaların birleştirilmesi, koalisyon güçlerinin denetiminde anlaşmanın uygulanmasını ve hedeflerine ulaşmasını izleyecek bir komisyon oluşturulması, Güney Geçiş Konseyinin hükümetin nihai siyasi çözüm müzakereleri heyetine katılması da bulunuyor.

- Siyasi ve ekonomik düzenlemeler

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat hükümet kurulması, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

Hükümetin anlaşmadan sonra bir hafta içinde kendi kontrolündeki illerde devlet dairelerini aktifleştirmesi ve maaşların ödenmesi için Aden'de çalışmalara başlaması da anlaşmanın maddeleri arasında yer alıyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'nin, anlaşmanın imzalanmasından itibaren 60 gün içinde güney illerine valiler ve emniyet müdürleri atamasını da içeren anlaşmanın diğer maddeleri ise, petrol, vergi ve gümrük gelirleri de dahil olmak üzere tüm devlet gelirlerinin Aden'deki Merkez Bankasında toplanması, yolsuzlukla mücadele heyetinin yeniden kurulması ve yüksek ekonomi konseyinin yeniden yapılandırılması olarak kayda geçti.