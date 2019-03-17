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GÜNCELLEME- Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 00:51 | Son Güncelleme

Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Terör saldırısı kurbanlarından 2'sinin durumu kritik olmak üzere 36'sının tedavisi sürüyor DETAYLAR EKLENDİ

CHRISTCHURCH (AA) - Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, ülkenin Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Bush, Christchurch kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını, 2'sinin durumu kritik olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanların listesinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin henüz kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

Bush, Yeni Zelanda'daki camiler etrafında artırılan güvenlik önlemlerinin, yetkililer bir tehdit olmadığını belirleyene kadar devam edeceğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

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