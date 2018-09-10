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GÜNCELLEME - Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 21:39 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 8'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tutuklu yargılandıkları Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda tahliye edildikten sonra yeniden örgütlenmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan 10 zanlı ile bunlarla irtibatlı oldukları, daha önce birlikte toplantılara katıldıkları tespit edilerek yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan F.S.E, Ö.F, M.Z.G, M.G, M.S, A.K, M.A. ve Ş.M. mahkemece tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan zanlıların tutuklu yargılandıkları FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda tahliye edildikleri, tutuksuz yargılanmalarının sürdüğü, buna rağmen örgütle bağlarını devam ettirdikleri belirlenmişti.

FETÖ üyelerinin toplantı yaptıkları sırada bağ evine 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenler F.S.E, A.K, Ş.M, M.Ö, memur E.M.B, belediye çalışanı Ö.F, esnaf M.G, işçi M.S, iş adamları M.Z.G. ve M.A. yakalanmış, önceki gün de bu kişilerle irtibatlı oldukları, birlikte toplantılara katıldıkları belirlenen ve mesleklerinden ihraç edilmiş öğretmen A.V. ile itfaiyeci T.B. gözaltına alınmıştı.

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