GÜNCELLEME- Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine yönelik operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Nevşehir'deki yapılanmasını aktif hale getirmek için çalıştıkları tespit edilenlere yönelik Nevşehir ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde Nevşehir il sorumlusu H.S, sözde il ablası G.Y. ile F.S, İ.A, Y.G, M.Y, F.Ş, Ö.A, T.E, G.E, İ.M, R.P, U.A, A.E, Y.Ç, S.Y, U.A. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evlerinde 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirilen zanlıların, örgüt üyelerinin aktif hale gelebilmesi için çalıştıkları, örgüte finansal destek ve bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladıkları, örgüt üyesi olmaktan tutuklu bulunanların ailelerine maddi destek sağladıkları ve yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir GSM hattı kullandıkları iddia edilmişti.

