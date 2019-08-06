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GÜNCELLEME - Yıldırım orman yangınına yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen: - "Yangınımızı 20 hektarlık alanda sıkıştırdık ve yüzde 90 oranında kontrol altına aldık" YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA VE MÜDAHALE BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Yıldırım orman yangınına yol açtı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Köşürge Mahallesi Çınarpınar mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter, 16 arazöz, 10 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 1 greyder, 1 loder, 2 iş makinesi ve 250 işçisiyle müdahale ediliyor. Ekiplere 6 pikap, 1 tamir ekibi, 4 treylerle de destek sağlanıyor.

- "Yangın yüzde 90 oranında kontrol altına aldı"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülerin ihbarının ardından ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini söyledi.

7 saatlik zaman zarfında bölge illerinden takviye ekiplerin geldiğini dile getiren Ketmen, "Yangınımızı 20 hektarlık alanda sıkıştırdık ve yüzde 90 oranında kontrol altına aldık. Yangın bölgesinin doğu cephesindeki derin vadiler nedeniyle oradaki çalışmalarımız sürüyor. Yakında burayı da kontrol altına alırız diye düşünüyoruz. Yangın bölgesi yerleşim alanına uzak olduğu için herhangi bir can ve mal kaybımız yok."

Yangında ilk belirlemelere göre 20 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Ketmen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ ekiplerinin de su tanklarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

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helikopter Kahramanmaraş yangın

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