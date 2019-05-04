GÜNCELLEME - Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 23 yaralı

Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

