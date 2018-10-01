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GÜNCELLEME - Yolcu uçağının tekerleği çamura saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Zonguldak'a gelen yolcu uçağının tekerleği, havaalanına indikten sonra pist sonunda manevra yaptığı sırada çamura saplandı - Bunun üzerine uçaktaki yolcular tahliye edildi - Pistteki uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı - Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: - "Pistten çıkma gibi bir şey söz konusu değil. İndikten sonra, taksi yolunda ilerlerken manevra yaptığı sırada lastiği çamura saplanmış. Yolcular uçaktan indirilerek havaalanına getirildi. Olumsuz bir durum yok" - Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli: - "Almanya'ya gidecek yolcular, yarın saat 11.00'da gelecek uçakla gönderilecek" (KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ)

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Zonguldak'a gelen yolcu uçağının tekerleği, havaalanına indikten sonra pist sonunda manevra yaptığı sırada çamura saplandı.

Alınan bilgiye göre, yaz mevsimi uçuşları kapsamında Düsseldorf kentinden havalanan ve ağırlıklı olarak gurbetçileri taşıyan Alman havayolu şirketi Germania'ya ait uçak, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanına indi.

İniş sonrasında uçağın tekerleği, pist sonunda manevra sırasında çamura saplandı.

Pilotaj hatası kaynaklı olduğu belirtilen olay sonrasında uçaktaki yolcular tahliye edildi.

Pistteki uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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- "Herhangi bir olumsuzluk yok"

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Pistten çıkma gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Çınar, "İndikten sonra, taksi yolunda ilerlerken manevra yaptığı sırada lastiği çamura saplanmış. Yolcular uçaktan indirilerek havaalanına getirildi. Olumsuz bir durum yok." diye konuştu.

- "Endişe edilecek durum yok"

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli de endişe edilecek bir durumun olmadığını kaydetti.

Uçakla Almanya'ya gidecek yolcuların evlerine gönderildiğini, konaklama sorunu olanlar için de otel ayarlandığını aktaran Keçeli, "Almanya'ya gidecek yolcular, yarın saat 11.00'da gelecek uçakla gönderilecek. Pistte bulunan uçak için de çalışmalar başlatıldı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma hava limanı Zonguldak

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