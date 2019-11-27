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GÜNCELLEME - Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:38 | Son Güncelleme

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GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, depremin yerel saatle 09.23'te, Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kithira Adası ile Girit Adası arasında denizde 20 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel basın, 6,1 büyüklüğündeki depremin 258 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar geniş bir bölgede şiddetle hissedildiğini duyurdu.

Yunanistan Depremden Korunma ve Planlama Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, "Depremin devamının gelmeyeceğini düşünüyorum. Bu, genellikle orta derinlikte meydana gelen ve artçıları olmayan bir deprem. Arnavutluk'ta yaşananla hiçbir ilgisi yok." ifadesini kullandı.

Depremin, Girit'teki Hanya kentindeki Maliye Bakanlığı binasında ve bazı okulların duvarlarında küçük çapta hasara neden olduğu belirtildi.

Deprem nedeniyle Kithira ve Hanya'da okulların tatil edildiği, Yunanistan Sivil Savunma Teşkilatının bölgede incelemelerini sürdürdüğü kaydedildi.

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deprem Yunanistan

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