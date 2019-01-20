HABER

GÜNCELLEME - Yurt dışına çıkarken altınlarla yakalanan Boydak adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:20 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında gözaltına alınan Sami Boydak, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan Sami Boydak, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik davada tutuksuz yargılanan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan, umreye gitmek için geldiği Kayseri Havalimanı dış hatlarda gümrük muhafaza noktasında çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulunan ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten dün gözaltına alınan Boydak'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Boydak, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "O kadar altını ne yapacaktınız?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Boydak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, Boydak ailesinden 6 sanık ile birlikte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Sami Boydak, etkin pişmanlığı kabul edilerek, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kemalpaşa'da 'güvercin güzellik yarışması'Kemalpaşa'da 'güvercin güzellik yarışması'
Ataşehir'de silahlı çatışma: 3 yaralı (1)Ataşehir'de silahlı çatışma: 3 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Sami Boydak

En Çok Okunan Haberler

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

Çıplak fotoğrafların ardından flaş paylaşım

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

Müjdat Gezen: Ben kimlerin kaçacağını biliyorum

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Göksun'da tilki dondu

Göksun'da tilki dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.