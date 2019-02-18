HABER

GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

Harekat bölgesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sırasında Erzurumlu bir piyade uzman onbaşı şehit oldu - Şehidin naaşı yarın Erzurum'da öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak DETAYLAR EKLENDİ

ANKARA/ Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit askerin Erzurumlu piyade uzman onbaşı Umut Öznütepe olduğu ve Afrin'de gece saatlerinde teröristler ile çıkan çatışmada mevzi değiştirirken yaralanıp, kaldırıldığı Afrin Devlet Hastanesinde kurtarılamadığı öğrenildi.

Naaşı akşam saatlerinde Erzurum'a getirilecek Öznütepe'nin yarın Narmanlı Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.

Yusuf ve Nurhayat Öznütepe çiftinin 2'si erkek 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit Umut Öznütepe'nin Erzurum'un Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki babaevine büyük bir Türk bayrağı asıldı, mahalle bayraklarla süslendi.

Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakal, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, askeri yetkililer ve mahalle sakinleri şehidin babaevine gelerek ailesine başsağlığı diledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince ailenin taziyeleri kabul etmesi için mahallede iki taziye çadırı kuruldu.

Sala'nın ailesinden flaş iddia: ÖldürüldüSala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürüldü
Restorasyonu tamamlanan Sultan II. Bayezid Camisi yeniden ibadete açıldıRestorasyonu tamamlanan Sultan II. Bayezid Camisi yeniden ibadete açıldı
Bozbey: "Kültürel varlığımızı devam ettirmek istiyoruz"Bozbey: "Kültürel varlığımızı devam ettirmek istiyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker şehit Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti: Birlikte olduğumuz videoları sevgilisine gönderdi

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.