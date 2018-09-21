GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen 2 polis memurunun yanı sıra örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 4 kişi olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.
Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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