GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel K, Mehibe D, KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı İbrahim Ş. ile polis memuru Önder I, Funda K, Sadettin U, İknur G. ve Nazım K. güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Funda K, Sadettin U. ve Nazım K. adli kontrol şartıyla salıverilirken, diğer 5'i tutuklandı.
- Olay
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Eylül'de Zonguldak, İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen 2 polis memurunun yanı sıra örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.
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