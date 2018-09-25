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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 21:09 | Son Güncelleme

Zonguldak merkezli 5 ildeki operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel K, Mehibe D, KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı İbrahim Ş. ile polis memuru Önder I, Funda K, Sadettin U, İknur G. ve Nazım K. güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden mahkemeye çıkarılan Funda K, Sadettin U. ve Nazım K. adli kontrol şartıyla salıverilirken, diğer 5'i tutuklandı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Eylül'de Zonguldak, İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen 2 polis memurunun yanı sıra örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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adliye FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tutuklama Zonguldak

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