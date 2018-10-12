GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.
Hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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