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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Zonguldak

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