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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler M.O, H.G, F.Ş, S.A ve H.A adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden M.O, S.A ve H.A tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ekim'de Zonguldak, Ankara, Kocaeli ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmış, bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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