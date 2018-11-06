GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik yürütülen çalışma kapsamında yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından, aralarında askeri personelin de bulunduğu şüpheliler M.A, A.B, İ.E. ve F.N.Z. adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden M.A. ile İ.E. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Kasım'da, Zonguldak, Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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