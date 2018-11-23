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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:10 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen E.K, O.İ, S.Ö, Ş.Y, T.A, T.K, Y.U, İ.Ç, M.İ.D, M.E. ve S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden O.İ, Ş.Y. ve Y.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Kasım'da Zonguldak, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kripto TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Zonguldak

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