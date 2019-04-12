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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:53 | Son Güncelleme

Zonguldak merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu iddia edilen 6'sı kadın 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da, Zonguldak merkezli Çankırı, Bursa, Manisa, Samsun, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Ankara ve Karabük'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, hakkında yakalama kararı bulunan 25 şüpheliden 23'ü gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Zonguldak merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyon Zonguldak

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