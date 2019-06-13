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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:32 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'deki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen şüphelinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kripto operasyon Türk Silahlı Kuvvetleri Zonguldak

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