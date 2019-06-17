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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 22:18 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'deki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında örgütün "mahrem imamı"nın da olduğu öne sürülen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan muvazzaf askerler Sinan Ö, Yasir E. ve Uğur G, ihraç edilen askeri öğrenciler Tolga Ş, Abdullah Ç. ve Furkan Ö, "mahrem imam" oldukları iddia edilen öğretmenler Ahmet K, Kadir G, Ayhan Y. ile mühendis İslam Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları tamamlanan şüphelilerden Yasir E, Tolga Ş, Abdullah Ç, Furkan Ö. ve Ayhan Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Haziran'da, Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kripto TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Zonguldak

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