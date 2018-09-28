Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5'i muvazzaf 10 askerden 1'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 5'i muvazzaf askerle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 4'ü jandarma uzman çavuş ve 1 askeri öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler muvazzaf astsubaylar M.K, F.A. ile M.K, muvazzaf uzman çavuşlar S.Z. ve H.A, KHK ile ihraç askeri öğrenci T.A, eski uzman çavuşlar H.K, U.K, S.S. ile Ü.C. adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden T.A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Eylül'de Zonguldak'ın Ereğli, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinin yanı sıra Kocaeli ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

