Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen astsubay, muvazzaf astsubay, askeri öğrenci ve polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden KHK ile ihraç edilen astsubay Semih U. tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 Ekim'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulmuştu.

