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GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 19:40 | Son Güncelleme

Eş zamanlı olarak 4 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli terör operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde, sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında, Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Haziran'da Zonguldak, İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Zonguldak merkezli terör operasyonu

Zonguldak merkezli terör operasyonu

Zonguldak merkezli terör operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
tutuklama yasa dışı sol terör örgütleri Zonguldak

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