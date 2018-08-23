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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta demir çelik fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:39 | Son Güncelleme

Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 7 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARINA İLİŞKİN BİLGİ EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 7 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki (Erdemir) demir üretim hatlarının birinde teknik aksaklık nedeniyle yangın çıktı.

Fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından fabrikaya ait Göztepe Hastanesine kaldırılan 7 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde de benzer olayın yaşandığı 2. yüksek fırın Zübeyde'de yeniden yangın meydana geldiğini ve ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.

Dumandan etkilenen 7 işçiye fabrikaya ait sağlık ekiplerinin müdahale ederek hastaneye kaldırıldığını belirten Ercan, "Sağlık durumları iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar ve tedavilerinin ardından taburcu edildiler. İşçi kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Erdemir'den yapılan açıklamada ise fabrikaya ait demir üretim hatlarının birinde teknik bir aksaklık nedeniyle hasar meydana geldiği ve olayın kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dumandan etkilenen çalışanlarımız kontrol amaçlı gözetim altında tutulmakta olup sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Teknik aksaklığın nedenleri araştırılmakta olup gerekli müdahaleler ivedilikle yapılacaktır."

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