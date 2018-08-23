GÜNCELLEME - Zonguldak'ta demir çelik fabrikasında yangın

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 7 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki (Erdemir) demir üretim hatlarının birinde teknik aksaklık nedeniyle yangın çıktı.
Fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından fabrikaya ait Göztepe Hastanesine kaldırılan 7 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde de benzer olayın yaşandığı 2. yüksek fırın Zübeyde'de yeniden yangın meydana geldiğini ve ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyledi.
Dumandan etkilenen 7 işçiye fabrikaya ait sağlık ekiplerinin müdahale ederek hastaneye kaldırıldığını belirten Ercan, "Sağlık durumları iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar ve tedavilerinin ardından taburcu edildiler. İşçi kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
Erdemir'den yapılan açıklamada ise fabrikaya ait demir üretim hatlarının birinde teknik bir aksaklık nedeniyle hasar meydana geldiği ve olayın kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dumandan etkilenen çalışanlarımız kontrol amaçlı gözetim altında tutulmakta olup sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Teknik aksaklığın nedenleri araştırılmakta olup gerekli müdahaleler ivedilikle yapılacaktır."
Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme
Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...
Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank
Kan donduran cinayet! Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında sakladı
Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler
Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki