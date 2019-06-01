HABER

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta demir çelik fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 23:43 | Son Güncelleme

2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada çıkan yangında bir mühendis ile vardiya formeni yaralandı - Erdemirden yapılan açıklamadan: "Çalışanımıza acil ilk yardım müdahalesi Erdemir sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmıştır. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine getirilen çalışanımız, tedavi edilmek üzere Derince Yanık Merkezi'ne sevk edilmiştir. Çalışanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ERDEMİRDEN YAPILAN AÇIKLAMA EKLENDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasında çıkan yangında 2 personel yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarındaki (Erdemir) 2. Yüksek Fırın'da oksijen verildiği sırada yangın çıktı. Fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında vardiya formeni Hasan Akçakaya'nın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluşurken, mühendis Koray Oktay ise hafif yaralandı.

Yaralılar, kuruma ait Göztepe Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Akçakaya, vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir hastaneye sevk edildi.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemirde 2. yüksek fırında yangın meydana geldiğini ve ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirterek, "Bir arkadaşımızın vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluştu ve buradaki ilk tedavisinin ardından Derince ilçesindeki hastaneye sevk edildi. Diğer yaralı arkadaşımız ilk tedavisinin ardından taburcu edildi." dedi.

- Erdemir açıklaması

Erdemirden yapılan yazılı açıklamada ise 2. yüksek fırında arıza giderme çalışmaları sırasında bir çalışanın alevlere maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanımıza acil ilk yardım müdahalesi Erdemir sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmıştır. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine getirilen çalışanımız, tedavi edilmek üzere Derince Yanık Merkezi'ne sevk edilmiştir. Çalışanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
"Bize nefes aldıran demokrasidir""Bize nefes aldıran demokrasidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da 'Enderun Teravihi'ne katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da 'Enderun Teravihi'ne katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdemir Erdemir kaza Erdemir yangın Ereğli Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den acı haber: 2 şehit, 1 yaralı

Dicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Can pazarı! Arkadaşını kurtardı ama...

Bakan Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.