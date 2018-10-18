GÜNCELLEME - Zonguldak'ta düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 6 düzensiz göçmenin yakalandığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) güvenlik görevlileri, fabrika sahası içerisinde Filistin uyruklu oldukları öğrenilen 6 kişi tespit etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan 6 Filistinlinin üst aramasında herhangi bir kimlik belgesi bulunmadı.
İngilizce iletişim kurulan göçmenler, ifadelerinde Filistin'den İtalya'ya gitmek için 5 bin dolara bir kişiyle anlaştıklarını belirterek, ülkelerinde içine konuldukları kapalı kutunun yerleştirildiği aracın gemiye bindirildiğini beyan etti.
Uzun süre yolculuk yaptıktan sonra kutunun kapağını açan bir kişinin, "Burası İtalya koşun." demesi üzerine içeriden çıktıklarını anlatan göçmenler, daha sonra yakalandıklarını ve kendilerini indiren kişileri tanımadıklarını söylediği öğrenildi.
Nöbetçi savcılık, şüphelilerin tespit edilerek haklarında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılması talimatı verdi.
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- Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Grup Amirliği ekipleri, Filistin uyruklu A.A. (15), A.H. (17), A.H. (17), H.F. (16), M.M. (28) ve A.O.'yu (27) gemide saklayanlara ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle B.A.(27) ve İran uyruklu B.M'yi (33) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan göçmenlerin saklandığı "Habibe Ana" isimli geminin Panama bandıralı olduğu ve yükünün role demir olduğu öğrenildi.
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