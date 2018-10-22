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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

Örgütün sözde "Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu" olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde "Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu" olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu" olduğu ileri sürülen H.C. ile İ.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden örgütün "Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu" olduğu ileri sürülen H.C. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu

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FETÖ Sevk tutuklandı Zonguldak

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