GÜNCELLEME - Zonguldak'ta heyelan

Ereğli Belediyesine bağlı ekiplerce, söz konusu alanda yapılan incelemede risk altındaki bir binada bulunan 2 ailenin de evini boşaltmasına karar verildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, apartmanı risk nedeniyle boşalttıklarını belirterek, "Bir apartman oluşan heyelan nedeniyle tehlike arz ettiği için 4 aile tahliye edildi. Bugün alanda detaylı inceleme yapılacak." dedi.

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak, Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde toprak kaymasına yol açtı. Heyelanın ardından Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerince inceleme yapıldı.

Bu arada tedbir amacıyla tahliye edilen ailelerden bazıları evlerine gelerek kalan eşyalarını almak istedi. Ekipler, güvenlik gerekçesiyle ailelerinin binaya yaklaşmasına izin vermedi.

Ev sahiplerinden Gülhan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde oturdukları sırada bir gürültü geldiğini belirterek, "(Deprem oluyor) dedik. Kapılardan çıkış yapamadık ve toprak çöktü. Bir an önce çare bulunmasını bekliyoruz. Daha önce de başvuru yapılmıştı. Az az kaymalar oluyordu. Mağduruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evin içerisine giremiyoruz, eşyalarımız kaldı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz." diye konuştu.

