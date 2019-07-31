HABER

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

Özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi yaralı olarak çıkartıldı MAHSUR KALAN İŞÇİ SAYISI, KURTARILMALARI VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kırat Mahallesi Kocaosman mevkisinde özel bir maden ocağında, galeri açma çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçükte Alper ve Volkan Kıransoy ile Mehmet Demirkurt mahsur kaldı. Mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak çıkartılan 3 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden Alper Kıransoy'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
Mudanya Belediyesi 21 yapıyı mülkiyetine geri aldıMudanya Belediyesi 21 yapıyı mülkiyetine geri aldı
21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu21 ülkeden öğrenciler, Hattuşa Örenyeri'nde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maden Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme'de kendini böyle savundu: Bana cinsel organını gösterince kaçtım

'Bana cinsel organını gösterince kaçtım'

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

20 yıllık işini bıraktı, Teksas'a gitti! Geri döndüğündeyse...

Son dakika! Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.