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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 06:00 | Son Güncelleme

Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Arama kurtarma ekipleri, ocakta mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşmaya çalışıyor İŞÇİLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaralandı, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

- Kurtarma çalışmalarına katılan bir işçi gazdan etkilendi

Arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan bir işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçi de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, bölgeye gelen Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Patlamayı öğrenen maden işçilerinin yakınlarının da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştığı görüldü.

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında patlama

- Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Arama kurtarma ekipleri, ocakta mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşmaya çalışıyor İŞÇİLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı patlama Zonguldak

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